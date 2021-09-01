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Kılıçdaroğlu: Birden fazla adayımız olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız da olabilir" dedi.

01 Eylül 2021 Çarşamba 13:23
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Kılıçdaroğlu: Birden fazla adayımız olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek.

Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanlığı AdaylığıMillet İttifakı
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