Kılıçdaroğlu'dan yeni önlemlere eleştiri: Sağlık var ekonomi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde dün açıklanan yeni corona virüs önlemleri vardı.

Sağlıkla ilgili önlemler açıklandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ekonomi ile ilgili önlem alınmamasını eleştirdi.



"Dün yeni kısıtlamalar getirdiler. Sayın Erdoğan çıktı, açıkladı. Önlem alındığı dorğu, dükkanlar kapanacak. Sağlıkla ilgili önlemler tamam ama kapatılan işletme sahipleri nasıl geçinecek?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. Dün 3-4 saat oturup konuşacaklar, salgını nasıl engelleriz diye. Çıkıp bir iki dakika konuşacak, sokağa çıkma yasağını ilan edecek ama ekonomi ile ilgili tek bir cümle kurulmayacak" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Sevgili esnaf kardeşim sen bunları gayet iyi tanıdın. Önümüzdeki dönemde önümüze sandık gelecek, demokratik yollarla bunlara dersini vermek senin boynunun borcudur" diye konuştu.