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Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı

Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:52
Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlattı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan  adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Kadın Kolları'nca Türk kadınına seçme  ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Spor  Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kullandığı  ifadelerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen  "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlendiği belirtildi. 

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği ifadelerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yürüttüğü algı oluşturma  çabalarının bir parçası olduğu kaydedilen dilekçede, "Olayın, münferit bir hadise  olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Esasında davalının ve Genel Başkanı  olduğu siyasi partinin Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemleri, FETÖ'nün  söylemleriyle birebir örtüşmekte olup bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt  tarafından adı geçen siyasi partiye empoze edildiği hususunda toplumda yaygın bir  kanaat oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  yönelik mesnetsiz ve dayanaksız iddialarla algı oluşturmak amacıyla yurt içi ve  yurt dışında yaygın bir kampanya başlattığı anımsatılan dilekçede, şu ifadeler  yer aldı:  "Kılıçdaroğlu da ilk günden itibaren söz konusu kampanyayı sahiplenmiş  ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve gerçek dışı iddialarla kampanyaya  katkı sağlamıştır. 17-25 Aralık yargı darbesiyle ortaya çıkan gerçekler ışığında  söz konusu kampanyanın 17-25 Aralık yargı darbesine meşruiyet kazandırmak  amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 17-25  Aralık darbesinin azmettiricilerinin, Türkiye'de başarısız olmanın verdiği kin ve  öfkeyle ABD'de adli soruşturma kılıfı altında benzer iddialarla dava açtığı ve  davanın kamuoyuna yansıtıldığı bugünlerde aynı kampanyanın FETÖ tarafından  başlatılması ve eş zamanlı olarak şüpheli ve Genel Başkanı olduğu parti  tarafından asılsız iddiaların dile getirilmesi ve hakarete varan ifadeler  kullanılması, yukarıda ifade edilen iş birliğinin bir yansıması olarak  değerlendirilmelidir."

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin, 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu içerdiği  ve söz konusu ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde  değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2012'de Başbakan olduğu dönemde  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum  edilmesinin "ifade özgürlüğünün ihlali" olmadığına dair Anayasa Mahkemesi  kararına da yer verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:  "Şüpheli, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak kullandığı  ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide  edici bir tutum sergilemiş, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı  suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse  tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Çok sayıda katılımcının  yer aldığı, basın mensuplarının önünde bir etkinlikte yapılan konuşmayla, suça  konu ifadelerin belirsiz sayıda kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru  gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkrasının  uygulanması gerekir."  Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak,  "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

Avukatı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları  geçen hafta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından 3 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. 

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