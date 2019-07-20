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Kılıçdaroğlu: KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlu Olsun

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:47
Kılıçdaroğlu: KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlu Olsun

Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin  Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayımladı.

 Beşparmak Dağları’nın havadan çekilen görüntülerinin bulunduğu videoda, Kılıçdaroğlu'nun "1974 Kıbrıs Barış Harekatı dış politikada attığımız en önemli adımlardan birisidir. Soydaşlarımız katledilirken kimse seyirci kalmadı. Şimdi Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Yeni bir sürecin, yeni bir hamlenin atılması gerekiyor. KKTC'nin artık tanınması lazım. Türkiye'nin yeni bir siyaseti ve yeni bir hamleyi sürdürmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Videonun sonunda Kılıçdaroğlu'nun "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanım Bülent Ecevit ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum." mesajı yer aldı.  

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Kemal KılıçdaroğluKıbrıs Barış Harekatı20 TemmuzHaberGündemKıbrıs
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