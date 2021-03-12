Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...

Kılıçdaroğlu: Muhtarlıklara özel kalem müdürü atanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun mesaiyle çalışan muhtarlıklara özel kalem müdürü atanması gerektiğini, bunun hem işsizliği hem de muhtarlıklardaki iş yükünü azaltacağını söyledi.

12 Mart 2021 Cuma 13:40
401 Okunma
Kılıçdaroğlu: Muhtarlıklara özel kalem müdürü atanmalı

Manisa programı kapsamında bir otelde muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, talep ve sorunları dinledi.

Dile getirilen talepleri not aldığını ve yerine getirilmesinin takipçisi olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, bütün siyaset kurumlarının muhtarlara saygı göstermesi gerektiğini, Türkiye'de muhtarların görev, yetki ve sorumluluklarını net şekilde belirleyen bir kanuna gereksinim olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki muhtarları tek çatı altında toplayan bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği var. Belediyelerle ilgili bir kanun çıkarılırken görüş alınıyor. Neden muhtarlar birliği yok, sayısal olarak siz daha fazlasınız. Kendi sorunlarınızı siyasi otoriteye aktarmak için bu birliğe gideceksiniz. Parçalı yapı, sizin gücünüzü azaltır. Siyasi görüşlerinize saygılıyız ama ortak ses çıkarmak açısından muhtarlar birliğinin kurulması çok önemli." diye konuştu.

Yerel seçimlerde muhtarların da birleşik oy pusulasında yer almasının ve her mahallede "muhtarlık evi" kurulmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların iş yüküne dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."

"OY İSTEMEYE GELMEDİ"

Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliklerinden belediyelere devredilen malların muhtarlıklara iade edilmesi görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların kendi bütçesi olması gerektiğini, bu bütçenin de belediyelerin aldığı emlak vergisinden ayrılan küçük bir payla oluşturulabileceğini söyledi.

Muhtarların mahallelerinin sosyal ve ekonomik durumunu en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, devletin sosyal yardımlarının muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasını, muhtarların mahalleleriyle ilgili alınan kararlarda belediye meclisi toplantılarına katılmasını da önerdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizden oy istemeye gelmedim. Size hakkınızı teslim etmeyenlere sesinizi duyurmak... Benim işim bu. Her görüşten muhtar var. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyaset yapanlar toplumu böler, ayrıştırır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Emeklinin, işsizlerin sorunları var. Bunları çözmek gerekiyor. Siyaseti böyle yaparsak Türkiye'deki kavgayı ve bölünmeyi çözmüş oluruz. Kavgalar zaman kaybına yol açıyor. Siyasetin görevi sorun çözmektir. Eğer siyasetçiler yeni sorunlar yaratıyorsa bu siyaset değildir. Benim sorumluluğum sizlerin sesini duyurmaktır. Bunun mücadelesini vermekteyiz. Biz muhtarlık kanunu hazırladık. Bu teklifimizi Meclise getirdik. Muhtarlarımızın bundan haberi yok. Bu bizim kabahatimiz. Sorunlarınızı çözmek için siyaseten dile getireceğiz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor
Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis cezası
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis cezası
Elazığ'da oltayla yakalandı: Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı
Elazığ'da oltayla yakalandı: Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim