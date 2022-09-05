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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için "hazırım" mesajı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, uzun süredir merak konusu. Bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. 6'lı masayı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Benim ismimde uzlaşılırsa ben hazırım" dedi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:36
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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için "hazırım" mesajı


CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, FOX TV yayınında adaylık konusunda dikkat çeken açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "Uzlaşılırsa elbette yani. Elbette niye hazır olmayalım, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiğinde görüş birliğine varmış durumda. Biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız uygar insanlar gibi" dedi.

6'lı masada alınan kararla adaylık sürecinin yürütüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Öteden beri söylediğim şu. Biz 6 lider otururuz, kendi adayımız belirleriz ve kamuoyuna açıklarız. O kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olur. 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak, çünkü demokrasilerde kutuplaşma değil. Asıl olan uzlaşmadır. Ükemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

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