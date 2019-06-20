Kılıçdaroğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada en sıcak gündeminin Doğu Akdeniz meselesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikada Türkiye’nin en sıcak gündeminin Doğu Akdeniz olduğunun altını çizdi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:

“Dış politikada, iki sıcak gündemimiz var. En sıcak gündemimiz birincisi, Doğu Akdeniz. Bunlar çok önemli.

Dolayısıyla bunların bir şekliyle oturup çözülmesi lazım, parlamentoya yeteri kadar bilgi verilmiyor, parlamentonun bilgilendirilmesi lazım”