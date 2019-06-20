Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Kılıçdaroğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

20 Haziran 2019 Perşembe 14:04
Kılıçdaroğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada en sıcak gündeminin Doğu Akdeniz meselesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikada Türkiye’nin en sıcak gündeminin Doğu Akdeniz olduğunun altını çizdi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:

“Dış politikada, iki sıcak gündemimiz var. En sıcak gündemimiz birincisi, Doğu Akdeniz. Bunlar çok önemli.

Dolayısıyla bunların bir şekliyle oturup çözülmesi lazım, parlamentoya yeteri kadar bilgi verilmiyor, parlamentonun bilgilendirilmesi lazım”

banner22
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluHaberKıbrısEnSıcakgündemDoğuakdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay çatı davasında karar : "17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet"
Genelkurmay çatı davasında karar : "17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet"
Yavuz sondaj gemisi bugün yola çıkıyor
Yavuz sondaj gemisi bugün yola çıkıyor
Sağlıklı ve üretken bir nesil için okul temizliğine dikkat!
Sağlıklı ve üretken bir nesil için okul temizliğine dikkat!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim