Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Gönderdiklerinin tamamının SWIFT mesajları bizde"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin vergi cennetlerindeki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiasına ilişkin konuştu. Man Adası'nda kurulan şirkete para gönderildiğine ait olduğunu söylediği dekontları kürsüden gösteren Kılıçdaroğlu "Şirketin yönetim kurulu 1 kişiden oluşuyor, sermayesi 1 sterlin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin vergi cennetlerindeki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
'ANKARA'DAKİ BU BEYLERİN ÇOCUKLARINI BÜTÜN TÜRKİYE'YE TANITACAĞIM'
- Devlete vergi vermemek için her türlü dümeni çeviriyorlar. Ankara'daki bu beylerin çocuklarını bütün Türkiye'ye tanıtacağım onları.
'YILDIRIM ZAYTUNG'CULARI KISKANDIRACAK BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ'
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'Ey Kılıçdaroğlu sen bunları söylüyorsun ama para yok' diyecekler. Sevgili (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan para var. Sevgili (Başbakan) Binali Yıldırım para var para. Faiz lobisine 145 milyar dolar para ödediler. Öğretmene gelince 'para yok' dersin. Ben 145 milyar doları bu memleketin öğretmenine vereceğim. Bu 145 milyar dolar dışarı ödedikleri. Bir de numaradan şikayet ediyorlar. 'Faizler niye inmiyor?' diye. Sanki ülkeyi Fransızlar yönetiyor. Binali Yıldırım da Zaytung'cuları kıskandıracak bir açıklama yapmış. 'Faizleri indirin' demiş. Niye indirecek karar almıyorsun? Bankacılar yönetmiyor ülkeyi, sen yönetiyorsun.
'ERDOĞAN'A BAZI SORULAR SORDUM, DAVA AÇSAN NE OLUR, AÇMASAN NE OLUR, ADAM GİBİ CEVAP VER'
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Erdoğan'a bazı sorular sordum. 'Çocuklarının, dünürünün, eniştenin kardeşinin, eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerinde kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini biliyor musun?' dedim. 'Yerli ve milli isen buna cevap vereceksin' dedim. 1.5 milyon liralık dava açtı, vah vah ne kadar korktum. Dava açsan ne olur, açmasan ne olur. Soruma otur, adam gibi cevap ver.
- Beyefendi beni dinliyordur, tavsiyem olacak, yanına doktor al.
'SURİYELİLERE 30 MİLYAR DOLAR HARCANDIĞINI SÖYLÜYOR, GÖZLERİNDEN ÖPEREK BİR SORU DAHA SORUYORUM…'
- Suriyelilere 30 milyar dolar harcandığını söylüyor. Kimse bilmiyor, nereye gitti bu 30 milyar dolar. Sevgili Erdoğan gözlerinden öperek bir soru daha soruyorum. Ne zaman, nerede kimin için harcadın 30 milyar doları? Cevabını alacağız. Sonra çıktı Balıkesir’de, 'Bunu ispat et' dedi. Güzel, ispat edelim. Beni tanımıyor, öyle anlaşılıyor.
'MADEM İSTİYOR, İSPAT EDELİM, MAN ADASI'NDA KURULAN ŞİRKETİN TUTANAKLARI BİZDE, RESMİ KAYITLARI VAR'
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'Çık, ispat et' dedi, madem istiyor, ispat edelim. Man Adası'nda (İrlanda Denizi’nde İrlanda ile İngiltere arasında bulunan küçük bir ada ülkesi) bir şirket kurulur. Bizim vilayetlerden daha küçük. Belbey LTD şirketi. O şirketin kuruluş senedi de bizde. Bu şirket 1 Ağustos- 2 Ağustos tarihlerinde yönetim kurulu toplantısı yapar. Sıddık Ayan, bir kişiden oluşur yönetim kurulu. Tutanakları bizde. Şirketin sermayesi 1 sterlin.
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Man Adası devletinin resmi kayıtları var. O yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da bizde. Ayrıca bu kişinin 1 sterlinlik, yönetim kurulu bir kişi, Sıddık Ayan. Adresini de vereyim, Reşitpaşa caddesi, yol sokak Sarıyer-İstanbul. 1 sterlinlik bir şirket. Ona ait olduğuna dair, hem Türkiye’den hem de Man Adası'nın kayıtları var. 15 Kasım 2011’de bu şirketi Kasım Öztaş’a devreder. Kasım Öztaş kimdir? Sait Halimpaşa caddesi – Yeniköy-İstanbul adresinde oturuyor. Ben Erdoğan’a bir soru soruyorum, tekrar. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Eminim benden çok daha iyi biliyorsun kim olduğunu. Peki bu Kasım Öztaş’ı tanıyor musun?
'1 STERLİNLİK ŞİRKETE BU PARAYI NEDEN GÖNDERİYOR?'
- Enişten bu şirkete 2.5 milyon para gönderiyor. Kardeşi 2.5 milyon dolar para gönderiyor. 1 sterlinlik şirkete bu parayı neden gönderiyor?
- Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 milyon dolar para gönderiyor. Mustafa Gündoğan 250 bin dolar, Osman Ketenci 1 milyon dolar. Ahmet Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin dolar gönderiyor.
'HAYSİYETLİ BİR ADAMSAN GEREĞİNİ YAPACAKSIN'
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Gönderdiklerinin tamamının SWIFT mesajları bizde. 'Bu SWIFT mesajı ne demek?' diyeceksiniz. Yurtdışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Bu beni tatmin etmez dedim. 'Bankaların dekontu lazım' dedim.
- Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Yurt dışına göndermişler, o şirketlerin de kayıtlarında var. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın.
'BENİM BİR KUSURUM VARSA SÖYLEYİN AMA SİZ AHKAM KESER SONRA ÇOCUKLARIYLA BERABER YURTDIŞINA GİDERLER'
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Bana soruyorlar, 'Neden Erdoğan'a bunu söylüyorsun, neden kızıyorsun?' Bu ülkenin bir vatandaşı olarak Konya'da 40 günlük bebek zaatüreden öldü. O bebeğin hakkını savunmak için ben bunları soruyorum. Samsun'da 2.5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü. Onun hakkını savunmak için soruyorum. Devleti yönetenler vatandaşa örnek olmalı. Vatandaşa ceza keseceksin, kendi akrabalarına başka ülkelerde şirket kurduracaksın. Dolarları bozdurun diyeceksin, sen milli değil garimillisin. Gayrimilli bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. Benim bir kusurum, hatam varsa söyleyin, alınmam. Ama size ahkam keser, din iman edebiyatı yapar, sonra kendisi alır çocuklarıyla beraber yurtdışına giderler.
- Ben ispat ettim, şimdi söyle bakayım alçak kim?
'HAVUZ MEDYASINA SESLENMEK İSTİYORUM, ERDOĞAN'A EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ SİZ YAPIYORSUNUZ'
- Havuz medyasına da seslenmek isterim. En büyük kötülüğü Erdoğan’a siz yapıyorsunuz. Sizde vicdan ahlak yok mu? Daha belgeleri görmeden 'Bunlar sahte…' Niye sahte olsun ya? Bankadan gidiyor ya. Nereye gidiyor? Man adasına gidiyor.