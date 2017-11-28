Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Gönderdiklerinin tamamının SWIFT mesajları bizde"

'Çık, ispat et' dedi, madem istiyor, ispat edelim. Man Adası'nda (İrlanda Denizi’nde İrlanda ile İngiltere arasında bulunan küçük bir ada ülkesi) bir şirket kurulur. Bizim vilayetlerden daha küçük. Belbey LTD şirketi. O şirketin kuruluş senedi de bizde. Bu şirket 1 Ağustos- 2 Ağustos tarihlerinde yönetim kurulu toplantısı yapar. Sıddık Ayan, bir kişiden oluşur yönetim kurulu. Tutanakları bizde. Şirketin sermayesi 1 sterlin.

Man Adası devletinin resmi kayıtları var. O yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da bizde. Ayrıca bu kişinin 1 sterlinlik, yönetim kurulu bir kişi, Sıddık Ayan. Adresini de vereyim, Reşitpaşa caddesi, yol sokak Sarıyer-İstanbul. 1 sterlinlik bir şirket. Ona ait olduğuna dair, hem Türkiye’den hem de Man Adası'nın kayıtları var. 15 Kasım 2011’de bu şirketi Kasım Öztaş’a devreder. Kasım Öztaş kimdir? Sait Halimpaşa caddesi – Yeniköy-İstanbul adresinde oturuyor. Ben Erdoğan’a bir soru soruyorum, tekrar. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Eminim benden çok daha iyi biliyorsun kim olduğunu. Peki bu Kasım Öztaş’ı tanıyor musun?