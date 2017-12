Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin hükümetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet etti"

Bu söylediğim Emine Akçay'ın dramıdır. Man Adası'nda şirket kuranların değil. Bu ülkenin bütün kadınlarına sesleniyorum. Bu düzene evet diyorsanız ben buna isyan ediyorum. Bu düzene isyan ediyorum. Emine Akçay'ları yaratan düzene isyan ediyorum. Çünkü ben Bülent Ecevit'in gazi Mustafa Kemal'in düzeninden geliyorum. İnsanca ve hakça bir düzen istiyorum. Herkesin özgürce dolaşabildiği bir düzen. Herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu bir düzen. Siz sadece yandaşlarınızı düşürseniz bu düzen insanca ve hakça bir düzen değildir. Bu mücadelenin kahramanları bu ülkenin kadınları olacak. Ekmek alırken vergi ödüyorsunuz, çocuğunuza sakız alırken vergi ödüyorsunuz. Ama birileri vergi ödememek için her türlü tezgahı kuruyor. Az önce söyledim, Emine Akçay odun almak için vergi öder, Man Adası'nda şirket kuranlar vergi kaçırmak için her türlü sahtekarlığı yaparlar. Ben bunun hesabını sormayacak mıyım?