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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den ilk tepki: "Kılıçdaroğlu istifa etmeli"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bütün iddiaları yalan. Kılıçdaroğlu istifa etmeli" dedi.

28 Kasım 2017 Salı 15:25
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den ilk tepki: "Kılıçdaroğlu istifa etmeli"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkındaki para transferi iddialarının ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bütün iddiaları yalan. Kılıçdaroğlu istifa etmeli" dedi.

A Haber'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerindeki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuş, "Banka dekontları elimizde" diyerek bunları kürsüden göstermişti.

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Son Güncelleme: 28.11.2017 15:27
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