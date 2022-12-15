Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu hedef aldı: Şov yapıyor!

ürkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik zirve dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' olayıyla ilgili CHP'den gelen eleştirilere tepki göstererek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"KENDİ PARTİSİ KAYNIYOR, BELEDİYE BAŞKANI ŞOV YAPIYOR"

"Şu anda kendi partisi kaynıyor, tacizlerle kaynıyor. Yani neredeyse Türkiye'de hiçbir il yok ki oradaki teşkilatında bu tür taciz, tecavüz olmasın. Ama bakıyorsun bazıları şov yapıyorlar. Hatta kalkıyor belediye başkanı, işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek, o vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor." diyen Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi eski başkanıyla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dikkat çekti.

"KİMİNLE, NE ZAMAN, NASIL GÖRÜŞECEĞİMİ BİRİLERİNDEN İZİN ALARAK YAPMAM"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad'la görüşmeye olumlu bakmadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır." dedi.