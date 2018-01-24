Kilis merkezine roket düştü!

Kilis'e atılan iki roket, kent merkezine isabet etti. Roketlerden biri namaz kılındığı esnada Çalık Camii'ne isabet ederken, bir diğeri camiye 100 metre uzaklıktaki bir noktaya düştü. Kilis Valisi Tekinarslan'ın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentindeki YPG mevzilerinden ateşlendiği belirtilen iki roketten biri, bugün saat 18.15'te Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne düşüp patladı.

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne roket isabet etti. Roketlerden ilki Çalık Camisi'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı. Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.

Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü. Bundan 25 dakika sonra saat 18.40'ta, tarihi Çalık Camisi'ne 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne bir roket daha düşüp patladı.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40'ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Roketlerden ilki Çalık Camisi'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı.

VALİ TEKİNARSLAN: 100 METRE MESAFEYLE 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek, "Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi'ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.

Vali Tekinarslan'ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada camide namaz kılanların bulunduğunu ifade eden Tekinarslan, "15 kadar cemaatimizden 8'i yaralandı. Bunlardan 6'sının durumu iyi. Ağır yaralanan 2 vatandaşımızından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Saldırının ardından roketlerin ateşlendiği bölge, güvenlik güçlerince tespit edilerek, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, 11 KİŞİ YARALI

Konuya ilişkin ilerleyen dakikalarda açıklama yapan Kilis Valiliği, saat 18.10 sıralarında YPG'liler tarafından Afrin bölgesinden roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi. Roketlerden birisinin Çalık Camisi'ni hedef aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. İkinci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır."

DHA'nın haberine göre yaşamını yitirenlerden biri Muzaffer Aydemir isimli vatandaşken, camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.