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Kim demiş 'Soylu yalnız, kimsesiz' diye?

MHP lideri Bahçeli, AYM'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin kararını eleştirdi. Bahçeli, "Terör propagandası nasıl oluyor da "Hak ihlali" oluyor" dedi. Bahçeli, "Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

06 Temmuz 2021 Salı 11:21
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Kim demiş 'Soylu yalnız, kimsesiz' diye?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 

Bahçeli konuşmasına hayatını kaybeden usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet için başsağlığı dileyerek başladı. MHP lideri Bahçeli, sinema sektörü için yapılacak girişimlere parti olarak destek vereceklerini de belirtti. 

Bahçeli, MHP'nin duruş, çizgi ve olayları ele alış şekliyle diğer partilerden ayrıldığını söyledi. Bahçeli, "Daha çok gönüle gireceğiz. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Devleti yaşatmak için insanı yaşatacağız" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türkisü şiiirinden "Yol onun varlık onun gerisi hep angarya, Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya" dizelerini alıntılayan Bahçeli, "Hak edene fırlatılacak taşlar cebimizdedir" şeklinde konuştu. 

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları "Zillet ittifakıyla ayrıyız gayrıyız. İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması, İstanbul Kanalı'nı hedef alanlar, Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi kara kampanyası Türkiye'yi zor duruma yönelik taktik adımlardır. Kılıçdaroğlu, "Türkiye tank palet fabrikasını sattılar" diyor yardımcısı Öztrak "Biz öyle demedik" diyor. Kılıçdaroğlu tam bir açmazda, tam bir çıkmazdadır. Hukukun karşısında imtiyazlı bir kesim düşünülemez. 

AYM'NİN GERGERLİOĞLU KARARI

AYM tahliyesini istedi. PKK propafandasından dolayı Sincan Cezaevi'nde bulunan söz konusu şahsın haklarının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir.

Terör propagandası nasıl oluyor da "Hak ihlali" oluyor. Ne hakkı neyin ihlali. Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenerek yanlış olmamalıdır. Karma komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması görülürse MHP evet diyecektir. Genel Kurul'da da MHP tam kadro olur verecektir. Dağdaki eşkıya için de verilecek midir? Gergerlioğlu gibileri milletin hakkını yerken bir şey yok da bunlara gelince mi mazara çıkıyor.

SOYLU'YA DESTEK

Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş Soylu desteksiz diye. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim terör örgütleriyle iş tutanlara aldırış etmemiz mümkün değil. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Ama demeden destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiÖmer Faruk GergerlioğluDevlet BahçeliSüleyman Soylu
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