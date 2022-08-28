Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı!

Sinem Kobal ile evli olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı. Yarışmacı telefon joker hakkını kullanmasına kullandı ama bakın sonra ne yaptı.

Yarışmacı Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için telefon joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soruyu eşi Zekiye Çalış'a sormak istedi.

30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek güldü.

KENAN İMİRZALIOĞLU ŞAŞTI KALDI

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi. Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı.

İmirzalıoğlu "Aslında sorumuz da çok romantikti buradaki konuşma da öyle oldu" yorumunda bulundu.