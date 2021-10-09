Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşkına çeviren ABD sorusu

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonda para ağacında değişikliklerin yapıldığı yarışmada sorulan bir soru herkesi şaşkına uğrattı.

"ABD'DE EN ÇOK NEFRET EDİLEN 5. KİŞİ"

Yayınlanan yeni bölümde Fatih Altan isimli yarışmacı, 30 bin barajına kadar ulaştı. Altan, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Karşısına çıkan "2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?" sorusunu görünce afallayan yarışmacı, joker hakkını kullanmak istedi.

CEVABA HERKES ŞAŞIRDI

Çift joker hakkını kullanan Altan, önce Bill Gates cevabını verdi. Cevabı yanlış çıkınca yarışmacı bu kez de 'Kanye West' seçeneğini seçti. Ancak doğru cevap Justin Bieber çıktı. Cevabı gören yarışmacı ve ailesi adeta şaşkına döndü.