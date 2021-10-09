Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu!

ATV'nin çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 10:52
27 Okunma
'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu!
banner108

ATV'nin çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yayınlanan bu bölümde Fatih Altan isimli yarışmacı katıldı. Yarışmacı, 30 bin barajına kadar ulaştı. Altan, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

SORU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Karşısına çıkan '2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?' sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yarışmacı, çift joker hakkını kullandı. Yarışmacının ilk tercihi, 'Bill Gates' oldu. Cevabı yanlış çıkınca yarışmacı bu kez de 'Kanye West' seçeneğini seçti.

DWSX

Kafasındaki tüm seçeneklerini değerlendiren yarışmacı, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi. Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
106 yaşında koronavirüsü yendi
106 yaşında koronavirüsü yendi
Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
Türkiye'de vaka sayıları düne göre düştü
Türkiye'de vaka sayıları düne göre düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim