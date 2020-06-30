Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

İstanbul Eminönü'nde güpegündüz çekilen bu görüntüler insanları şaşkına çevirdi. Vapur iskelesinin yakınlarına gelen bir kadın anadan doğma çırılçıplak soyunarak denize girdi.

Meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkaran kadın önce saçını topladı sonra denize atladı. Kadını görenlerden bazıları "Haydaa, ne yaptın sen ya." diyerek gülüşürken bazı vatandaşlar ise "Bu ne ya" diyerek tepki gösterdi. Kadının kimliği ve neden denize çırılçıplak girdiği ise öğrenilemedi.