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Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

İstanbul Eminönü'nde bir kadın, herkesin içinde çırılçıplak soyunup denize atladı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.

30 Haziran 2020 Salı 08:39
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Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

İstanbul Eminönü'nde güpegündüz çekilen bu görüntüler insanları şaşkına çevirdi. Vapur iskelesinin yakınlarına gelen bir kadın anadan doğma çırılçıplak soyunarak denize girdi.

Meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkaran kadın önce saçını topladı sonra denize atladı. Kadını görenlerden bazıları "Haydaa, ne yaptın sen ya." diyerek gülüşürken bazı vatandaşlar ise "Bu ne ya" diyerek tepki gösterdi. Kadının kimliği ve neden denize çırılçıplak girdiği ise öğrenilemedi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulEminönü
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:) 2020-06-30 08:53:44

yeter artik erkekler olarak usandik bu sapik kadinlardan surekli boyle pis goruntulere magruz kaliyoruz hemen tutuklayip akil hastahanesine yollayin bu gerizekaliyi :))

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mayocu 2020-06-30 10:21:22 @:)

bu sene denize donsuz girme moda:)

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! 2020-06-30 09:26:15 @:)

Zühtü bey vatandaşın keyfi yerinde merak etme sen..

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Miray 2020-06-30 09:24:12 @:)

İnşAllah bunu takip edenler olur da üç olur beş olur on olur yirmi olur...Ne güzel çiçekler çıkar,bahçelerimiz yeşillenir...

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Zühtü 2020-06-30 09:22:34 @:)

Neden? Güzelliklere niye böyle karşı duruyorsun?Sen erkek değilmisin yoksam? Yoksam hanımefendimisin sende?

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