Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

İstanbul Eminönü'nde güpegündüz çekilen bu görüntüler insanları şaşkına çevirdi. Vapur iskelesinin yakınlarına gelen bir kadın anadan doğma çırılçıplak soyunarak denize girdi.
Meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkaran kadın önce saçını topladı sonra denize atladı. Kadını görenlerden bazıları "Haydaa, ne yaptın sen ya." diyerek gülüşürken bazı vatandaşlar ise "Bu ne ya" diyerek tepki gösterdi. Kadının kimliği ve neden denize çırılçıplak girdiği ise öğrenilemedi.
yeter artik erkekler olarak usandik bu sapik kadinlardan surekli boyle pis goruntulere magruz kaliyoruz hemen tutuklayip akil hastahanesine yollayin bu gerizekaliyi :))
bu sene denize donsuz girme moda:)Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Zühtü bey vatandaşın keyfi yerinde merak etme sen..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
İnşAllah bunu takip edenler olur da üç olur beş olur on olur yirmi olur...Ne güzel çiçekler çıkar,bahçelerimiz yeşillenir...Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Neden? Güzelliklere niye böyle karşı duruyorsun?Sen erkek değilmisin yoksam? Yoksam hanımefendimisin sende?Beğen (1) Beğenmedim! (0)