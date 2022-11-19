Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı

İstanbul'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi M.Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu.

Ev sahibi M.Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile evin kapısını ve duvarın bir kısmını kırdı.

İddiaya göre, evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner’in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı. Güner, ev sahibinden şikayetçi oldu.

Kiracı olarak oturduğu evin kapısı ev sahibi tarafından kırılan Muhammet Güner şöyle konuştu:

''Geçen seneden beri ev sahibiyle bir husumetimiz vardı. Normalde kiram bin 250 TL iken bana 2 bin TL teklif etti. Ben de veremeyeceğimi TÜFE hesabına göre vereceğimi söyledim.

Geçen de ben 2 bin TL teklif ettim, 'Her tarafta 5 bin TL kira senin kiralardan haberin yok herhalde ben oğluma düzenleyeceğim evi' dedi. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum karakola da gittim.''