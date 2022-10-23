Kiralık hırsız tutup 3 milyon lirasını çaldılar...

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Akrabasına misafirliğe giden R.B. (56), evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Evindeki 3 milyon liralık altın ve paranın yerinde olmadığını gören kadın soluğu karakolda aldı. Polisin araştırmaları sonrası ise şoke eden gerçek ortaya çıktı. Akrabalarının misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip altın ve paraları çaldırdığı belirlendi. İşte duyanları hayrete düşüren hırsızlık olayının detayları!

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti. M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.

EVE GELİNCE DURUMU FARK ETTİ

M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.

POLİS HER DETAYI İNCELEDİ

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

ALTIN VE PARANIN TAMAMI BULUNDU

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır’dan çağrılan L.Ç.’nin 50’ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheli ise, sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

“NE BİZ UYUDUK NE DE POLİS EKİPLERİ UYUDU”

Tekirdağ polisine defalarca teşekkür eden E.G., gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun” dedi.