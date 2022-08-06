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Kirayı geciktiren kiracısının çelik kapısını çaldı

Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:55
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Kirayı geciktiren kiracısının çelik kapısını çaldı
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Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şuanda ayrılamayacağını söyledi.

ÇELİK KAPIYI ÇALIP ELEKTRİĞİ KESTİRDİ

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Biranda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.


Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.

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