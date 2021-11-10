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Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:43
517 Okunma
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK'ya yönelik sınıröresi operasyonlar devam ediyor. 

MİT’in takibinde olan Emine Erciyes kod adlı terörist Nazlı Taşpınar'ın Irak'ın Gara bölgesinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Taşpınar etkisiz hale getirildi.

Örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK merkez komite üyesi olan Taşpınar'ın 1994 yılında örgüte katılmasının ardından terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldığı öğrenildi.

Bölücü örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alan teröristin çok sayıda eylemi yönettiği ve kadın teröristlerin eğitiminde önemli rol oynadığı biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
PKKNazlı Taşpınar
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