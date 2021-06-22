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Kırmızı listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

22 Haziran 2021 Salı 13:37
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Kırmızı listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki PKK'lı Ulaş Doğan 'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MİT, İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan "Ulaş Dersim" kod adlı Ulaş Doğan'ın Irak’ın kuzeyindeki Türklere yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bu amaçla eylem planı yapmak üzere bölgeye geldiği belirlenen Ulaş Doğan, MİT tarafından 13 Haziran'da Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde  düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT’in gerçekleştirdiği başarılı operasyonun sınır ötesindeki olası eylemin önüne geçildiği belirtiliyor.

UZMANLIK ALANI KANLI SUİKASTLAR

Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren teröristin örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

Doğan'ın eylemleri nedeniyle örgütte çok hızlı şekilde yükseldiği ve Hakurk Eyaleti’nde sözde yönetici olarak görevlendirildiği ardından tüm Irak alanını kapsayacak şekilde "Öz Savunma Güçleri Sorumlusu" yapıldığı öğrenildi.

PKK'lı terörist Ulaş Doğan'ın gerçekleştirdiği eylemlerden bazıları şunlar:

31 Mayıs 2010 - Tunceli Merkez Batman Köyü Garay Tepe'deki polis kontrol noktasına nöbet değişimine giden polis araçlarına yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı.

22 Haziran 2011 - Tunceli/Nazimiye merkezinde ilçe emniyet amirliğine ait aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen bombanın patlatılması sonucu iki polis memurunun şehit edilmesi.

04 Eylül 2011 - Tunceli Alibaba Mahallesinde halı sahada futbol oynayan emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polislere ve futbol maçını İzleyen polis yakınlarına yönelik saldırıda Komiser Cem Kerman ve Eşi Dilay Kerman şehit edildiği saldırının organizatörlüğü.

08 Temmuz 2012 - Tunceli Nazimiye Sorbaba mevkiinde mayın patlatılması sonucu Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın şehit olması ve uzman çavuş uğur Duran'ın yaralanması.

11 Ağustos 2012 - Tunceli'nin Doğantaş Köyü'nde geçiçi köy korucusu Mustafa Akçiçek'in PKK/KCK mensuplarınca öldürülmesi olayının talimatını vermesi. 

22 Eylül 2012 - Tunceli'deki Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı'na yapılan ve Jandarma Komanda Er Mustafa Akar ile Jandarma Komanda Çavuş Ramiz Demir'in şehit edildiği saldırı.

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