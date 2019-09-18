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Kırmızıda ölüme en üst sınırdan ceza

Türkiye'de kırmızıda geçerek ODTÜ'lü Meril Çiğdem Durmuş'un ölümüne yol açan sürücüyü mahkeme örnek bir kararla cezalandırdı. Mahkemenin ısrarı, Yargıtay'ın kararı onaması, sürücünün 3-5 yıl cezayla kurtulmasını önledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
Kırmızıda ölüme en üst sınırdan ceza

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Meril Çiğdem Durmuş'a (22), bisikletiyle giderken kırmızı ışık ihlali yaparak çarparak ölümüne neden olan sürücü Haydar Ayas, 6 yıl süren yargılama sonucunda 9 yıl hapis cezasına çarptır dı. Ayas, önceki gün tutuklanaral Sincan Cezaevi'ne konuldu.

Amerika'da eğitim görme hayalleri kuran Meril Çiğdem Durmuş. Temmuz 2013 tarihinde Çankaya Çayyolu'nda bisikletiyle yaya yolundan geçerken özel bir şirkette şoför olarak çalışan Haydar Ayas yönetimindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

ANNE ÜZÜNTÜDEN İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay yeri tutanağında, sürücü Ayas'ın Meril'in bisikletine yaya bandı üzerinde çarptığı belirtildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuksu yargılanmak üzere serbest bırakıdı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, kırmızı ışıkta geçtiği belirtiler sürücü kusurlu bulundu.

Bu süreç devam ederken kızının acısına dayanamayan anne Meral Durmuş, olaydan 8 ay sonra intihar etti. Anne Durmuş, Karşıyaka mezarlığında kızının yanında toprağa verildi.

Davanın görüldüğü Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi, emsal teşkil edecek bir karar imza attı. Mahkeme, sürücü Haydar Ayas'ın, "taksirli olarak ölüme neden olmaktan 6 yıl, bilinçli taksir nedeniyle de cezanın yarı oranında artırılara 9 yıl ile cezalandırılmasına" karar verdi. Sürücüye en üst sınırdan ceza veren mahkeme, indirim hükümlerini de uygulamadı. Ayas ehliyetine de mahkeme kararıyla 3 yıl el konuldu. Tutuksuz yargılanan sürücü Ayas, mahkemen kararını temyize götürdü.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sürücüye verilen 9 yıllık cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma kararına rağmen Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi ilk verdiği kararında direndi. Sürücü Haydar Ayas'ın tekrar temyiz başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "onama" istekli olarak dosyayı, Yargıtay Birinci Başkanlığı'na, oradan da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dosyayı yeniden yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay 12. Ceza Dairesine iletti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, verdiği bozma kararını yerinde bularak, dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkeme olan Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını oy çokluğu ile onadı. Böylece sürücü Haydar Ayas'a verilen 9 yıl hapis cezası kesinleşti. Cezanın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması üzerine tutuksuz yargılanan sürücü Ayas, önceki gün tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"RUHUNU AZ DA OLSA RAHATLATMIŞTIR"

Meril Çiğdem'in amcası Bayram Durmuş, “Bu karar sevgili kızımız Meril'i geri getirmeyecek elbette ama eminiz ki canını sebepsiz alan sürücüye verilen ceza, ruhunu az da olsa rahatlatmıştır. Bu karar tüm sürücülerde yayalara, bisikletlilere, motorsikletlilere, diğer araçlara karşı daha dikkatli olma bilincini arttıracaksa tesellimiz bu olacaktır. Ölümlü trafik kazalarında hafifletici sebeplere sığınılarak genellikle 3-5 yıl arasında ceza verilmektedir. Oysa cezanın ağırlığının suç işlemeyi önemli ölçüde gerilettiğini biliyoruz. Bu ceza örnek ve emsal olacak bir karar" dedi.

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Son Güncelleme: 18.09.2019 10:34
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberCezaÖLÜMKırmızı
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