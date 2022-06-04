Kışın çorba yazın ayran akıyor!

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaş ikram çeşmesi yaptırdı.

İkram çeşmesinin kurnasından her cuma akan sıcak çorba vatandaşların içini ısıtırken, havaların ısınmasıyla birlikte çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akmaya başlayacak.

Bundan sonra köyde her cuma ikram olacağını belirten Köy Muhtarı Emin Aktaş, “Köyümüze bir ikram çeşmesi yapmak için girişimlerde bulunmuştuk. Bir hayırsever ağabeyimiz ücretini ödedi. Gelen konuklarımız camiden cuma saati çıktıktan sonra çorbasını alıyor. Bundan sonra havalar sıcak olduğu için ayran, kızılcık hoşafı ikramımız olacak. İkram çeşmemizden şerbet, süt, ayran da akacak" dedi.