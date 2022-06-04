Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak

Kışın çorba yazın ayran akıyor!

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşmenin kurnasından çorba akıyor. Aynı zamanda sıcak havalarda ise çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akacak.

04 Haziran 2022 Cumartesi 12:58
61 Okunma
Kışın çorba yazın ayran akıyor!

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaş ikram çeşmesi yaptırdı.

İkram çeşmesinin kurnasından her cuma akan sıcak çorba vatandaşların içini ısıtırken, havaların ısınmasıyla birlikte çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akmaya başlayacak.

Bundan sonra köyde her cuma ikram olacağını belirten Köy Muhtarı Emin Aktaş, “Köyümüze bir ikram çeşmesi yapmak için girişimlerde bulunmuştuk. Bir hayırsever ağabeyimiz ücretini ödedi. Gelen konuklarımız camiden cuma saati çıktıktan sonra çorbasını alıyor. Bundan sonra havalar sıcak olduğu için ayran, kızılcık hoşafı ikramımız olacak. İkram çeşmemizden şerbet, süt, ayran da akacak" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zamma kızan kiracı evi yaktı
Zamma kızan kiracı evi yaktı
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!
Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim