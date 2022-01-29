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Kıskançlık cinayeti: Öldürüp cinsel organını kesti

Antalya'da bir kişi, Alman kız arkadaşına ilgi gösterdiğini iddia ettiği arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti. Zanlı cesedi parka gömmeye çalışırken ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerince yakalandı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:35
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Kıskançlık cinayeti: Öldürüp cinsel organını kesti
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Antalya'da arkadaşını öldüren kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi.

Alman kız arkadaşı Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan 48 yaşındaki Elvan Küçükaltun, dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı.

Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser’e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir’i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

PARKA GÖMMEYE ÇALIŞTI

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.

Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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