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Kışlada korkutan yangın!

İstanbul Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:26
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Kışlada korkutan yangın!

İstanbul Esenler'deki 66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Baştabya Kışlası'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı" dedi.

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Yangın
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