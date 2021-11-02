‘Kistim var’ diyerek topladığı bağışlarla estetik yaptırdı

Türkiye’nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından birisi olan Twitch’te kara para aklama olayları giderek büyümeye devam ediyor.

Tam olarak kaç yayıncının bu işten bir şekilde faydalandığı henüz tespit edilememiş olsa da bu sayının yüzlerce olduğu, hatta sadece 'VALORANT yayıncıları' cephesinde 300’e yakın olduğu ifade edilmişti.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açtı. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağışlar ile doldu.

Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alması, 'kist ameliyatı' ifadesinin yalan olduğunu ortaya koydu.

Yayıncı Didem bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.

Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesi için ise şu ifadeleri kullandı: