Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:41
368 Okunma
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 1 kişi gözaltında

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savcılık harekete geçti
Savcılık harekete geçti
Türkiye'de 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek
Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim