Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Kızı, dini nikahlı eşiyle evlendi! Sonrası vahşet!

Mersin'in Anamur İlçesi'nde, çıktığı televizyon programında kayıp kızının, dini nikahlı eşiyle kaçıp evlendiğini öğrenen kadın, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

15 Haziran 2021 Salı 13:31
340 Okunma
Kızı, dini nikahlı eşiyle evlendi! Sonrası vahşet!

Mersin'de, alınan bilgiye göre, Anamur İlçesi'ndeki Saray Mahallesi'nde, bugün 04.00 sıralarında 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, H.D, (38) polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" diye ihbarda bulundu.

İKİ ÇOCUK DA BIÇAKLA YARALANMIŞ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D'yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D'yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

KENDİNİ ASIP HAYATINA SON VERDİ

H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra evin çatısına çıkan demir merdivenin altıncı basamağına kendisini iple asarak intihar etti.

DİNİ NİKAHLI EŞİ KIZIYLA KAÇTI

Yapılan incelemede, H.D'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.'nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de Star TV'de yayınlanan programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli komşu yakalandı
Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli komşu yakalandı
Koparmanın cezası 73 bin TL
Koparmanın cezası 73 bin TL
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim