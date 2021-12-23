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Kızılırmak Nehri dondu!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Kızılırmak Nehri dondu. İmranlı ilçesi ise eksi 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

23 Aralık 2021 Perşembe 16:03
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Kızılırmak Nehri dondu!
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Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buz tuttu.

Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtüyle kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan drone ile görüntülendi.

İmranlı ilçesinde ise hava sıcaklığı Meteoroloji verilerine göre sıfırın altında 26,6 derece olarak ölçüldü. 23 Aralık itibarıyla İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

İlçeden doğan ve bin 355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri de dondu. Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Esenyurt Mahallesi civarındaki bölümlerinde suyun yüzeyinde buzlar oluştu.

İlçede binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. İmranlı Kaymakamlığı personeli, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama bıraktı. İmranlılılar ise soğuk havayı sevdiklerini belirterek, kar yağışının ilçeye yakıştığını söyledi.

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