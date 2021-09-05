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Kızını tinerle yakarak öldüren adam, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş

Şanlıurfa'da banyoda sopayla dövülüp ardından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki Amara Dwla'nın tutuklu babası Ahmet Mohammad Dwla'nın başka suçlardan da arandığı ortaya çıktı. 4 evlilik yapan Dwla'nın, bir eşini kaynar suyla yaktığı, öldürdüğü kızına sarkıntılık yapan bir genci de bıçakladığı ortaya çıktı.

05 Eylül 2021 Pazar 15:38
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Kızını tinerle yakarak öldüren adam, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş

Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki eve yerleşti.

TİNER DÖKÜP YAKTI

İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan Ahmet Mohammad Dwla, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızıyla evden kaçtı.

TUTUKLANDI

Kapıyı kırıp içeri giren komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Amara, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken 112 sağlık ekiplerine kendini babası ve kız kardeşinin yaktığını söylediği belirtildi. Amara'nın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

EŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKMÜŞ

13 yaşındaki kızını vahşice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Mohammad Dwla'nın 4 eşli olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla Dwla'nın daha önce Lübnan, Suriye, Hatay ve Gaziantep'te evlilik yaptığı belirlendi. 5 yıl önce Filistin'den önce Suriye'ye, daha sonra da Türkiye'ye yerleştiği belirlenen Ahmet Mohammad Dwla'nın Gaziantep'te evlendiği eşinin başka biriyle mesajlaştığı iddiasıyla üzerine kaynar su döktüğü, Hatay'da ise öldürdüğü kızı Amara Dwla'ya sarkıntılık yaptığı suçlamasıyla bir genci bıçakladığı için hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

EVLENMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hatay ve Gaziantep'te işlediği suçlar nedeniyle aranan Ahmet Mohammad Dwla'nın 4 ay önce Şanlıurfa'ya geldiği ve olay günü evlendirme isteğine karşı çıkan kızını yakarak öldürdüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kızını öldürdükten sonra çalıştığı iş yerinden para isteyen Ahmet Mohammad Dwla'yı, kaçmaya hazırlandığı sırada yakaladığı ifade edildi.

Amara Dwla'nın annesinin ise Lübnan'da başka biriyle evli olduğu belirlendi. Lübnanlı anneye kızının ölüm bilgisinin iletildiği, Amara Dwla'nın cenazesine henüz sahip çıkan olmadığı için morgda bekletildiği ve 15 günlük süreçte teslim alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.09.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Kızını Tinerle Yaktışanlıurfa
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