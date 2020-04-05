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KKTC'den giden öğrenciler, Balıkesir'de yurda yerleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden  uçakla Türkiye'ye getirilen 190 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

05 Nisan 2020 Pazar 14:20
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KKTC'den giden öğrenciler, Balıkesir'de yurda yerleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden  uçakla Türkiye'ye giden 190 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Anadolujet'e ait uçakla inen 190 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantina alınan 190 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.

Son Güncelleme: 05.04.2020 14:30
Anahtar Kelimeler:
KarantinaTürkiyeBalıkesiröğrenciKKTC
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