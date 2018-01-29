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KKTC ile Enerji İşbirliği Anlaşması konuşulacak

TBMM Dışişleri Komisyonu Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda, KKTC ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayla ilgili bilgi verilecek.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
KKTC ile Enerji İşbirliği Anlaşması konuşulacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda, KKTC  ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayla ilgili bilgi verilecek.

Bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına tekrar başlayacak TBMM’nin bu haftaki en önemli gündemini, Suriye/Afrin'e gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" oluşturacak.

Dışişleri Komisyonunun 31 Ocak günü gerçekleştireceği toplantıda, Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, KKTC ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında komisyon üyelerine brifing verilecek.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 16:11
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