“KKTC ve 6 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin tahliyeleri tamamlandı”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden Türkiye’ye dönmek isteyen toplam 2 bin 721 öğrencinin Türkiye’ye götürüldüğünü, öğrencilerin 14 gün karantinada tutulacağını belirtti.

“TAHLİYE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI”

Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemlerinin tamamlandığını aktaran Oktay, “Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR”

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin 14 gün karantinada kalacağını belirten Oktay, “Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir” diyerek cümlelerini noktaladı.