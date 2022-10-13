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"KKTC ve Türkiye Akdeniz’de dışarıda bırakılamayacak"

“Akdeniz’de Güvenlik, İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu” nun açılışına görüntülü mesajla katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sempozyumun bölgede barış ve istikrara katkı sağlaması temennisinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede kilit aktör olduğunu ifade eden Oktay, bölgede enerji kaynakları ile ilgili diplomasi eşgüdüm adaletli paylaşımın önemine vurgu yaptı.

13 Ekim 2022 Perşembe 23:18
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"KKTC ve Türkiye Akdeniz’de dışarıda bırakılamayacak"



ABD ve diğer ülkelere, Rum Yunan ikilisinin oyuncağı olmamaları konusunda uyarı yapan Oktay, silahlandırılmaya masada da sahada da sessiz kalmayacaklarını söyledi. Bölgede çözümsüzlüğe oynayanlara da seslenen Oktay, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Akdeniz’de dışarıda bırakılamayacağını kaydetti.

Bölgede Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, silahlandırmaya son verilmesi, Libya anlaşmasının tanınmasının bölgedeki güvenlik ve istikrar için önemli olduğuna dikkat çeken Fuat Oktay, mesajına şunları kaydetti.

“Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın hâkim olmasını, bölgedeki deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine göre sınırlandırılmasını, bölgedeki kaynakların ise adilce paylaşılmasını

savunmaya devam edeceğiz. KKTC’nin Kıbrıs adasının çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımına dönük önerilerini kuvvetle destekliyoruz. Rum kesiminin sondaj faaliyetleri, Kıbrıs Türklerinin Ada’nın çevresindeki kaynaklar üzerindeki eşit haklarını göz göre göre ihlal ediyor. Bu mesele çözümlenmeden Doğu Akdeniz’de güvenliği, istikrarı, işbirliğini konuşamayız. Akdeniz’de çözümsüzlüğe katkı sunanlara bir kez de buradan sesleniyorum; Türkiye’yi ve KKTC’yi Doğu Akdeniz’de dışlamaya çalışan girişimler başarısız olmaya mahkûmdur. Bunu en son EastMed Boru Hattı projesinde gördük. Bölgemizin; Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın güvenliği Akdeniz’de

istikrarla mümkündür. Özellikle Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar ise Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle; adaların gayri askeri statüsünün korunması ve TürkiyeLibya işbirliğine tarafsız yaklaşımla hayata geçecektir. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız, hem ülkemizin, hem de dostlarımızın meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız.”

Anahtar Kelimeler:
AkdeniZFuat OktayKKTCTürkiye
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