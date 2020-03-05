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“KKTC’de OSB altyapısı kurmaya hazırız”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, Kayseri OSB’nin güçlü bir yapıya sahip olduğunu KKTC’de de OSB altyapısı kurmaya hazır olduklarını belirtti.

05 Mart 2020 Perşembe 16:00
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“KKTC’de OSB altyapısı kurmaya hazırız”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Savunma Sanayi konusunda ihaleye iyi çalıştıklarını ve verilen dosya ile imtihanı geçtiklerini açıklayarak, Kayseri OSB’nin güçlü bir yapıya sahip olduğunu KKTC’de de OSB altyapısı kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar konusunda şunları söyledi:

“Savunma sanayi ile ilgili nitelikli iş yapan sanayicilerimiz de var. Kayseri OSB 42-43 yıllık bir bölge. Çok değerli sanayicilerimizin büyük gayretleri olmuş. Döküm ve makine sanayisinde ciddi gelişmeler olmuş. Geçmişte bu kadar bilinçli değildik. Son 15-20 yılda da küçümsenemeyecek seviyeye geldik. OSB’de savunma sanayisinin olmayışı bizi üzüyor.

Firmalarımıza gittiğimiz zaman savunma sanayi ile ilgili nitelikli ve nicelikli iş yaptıklarını gördük. İhaleye çalıştık. İki dosya da kapandı, imtihanı biz geçtik. Bizim dışımızda da katılanlar vardı. Onlar dan da zannedersem geçenler oldu. Cumhurbaşkanlığının Savunma Sanayi İcra Komitesinde değerlendirme, herkesin puanlaması olacak. Son takdir de Cumhurbaşkanımızın olacak. Kayseri’yi en son ziyaretlerinde ben kısaca projemizden kendisine bahsettim. Burada kendine yakışanı yapan değerli milletvekillerimiz her daim destek oldu. Kayseri OSB olarak biz kendi üzerimize düşeni yaptık. Bu uzun soluklu bir iş incelemesi ve karar aşaması inşallah 2-3 aydan fazla sürmez.

OSB’deki fuar standartlarının dışında başka fuar yok. Fuar adı geçen ne varsa OSB’deki fuar merkezinde yapılmak durumundadır. Yoksa birlik ve beraberlikten bahsetmek olmaz. Şahsıma da yanlışlar yapıldı, Kayseri’ye yakışmayan yanlışlar yapıldı. TÜYAP en az 6 fuar yapacağını söyledi. Tarım fuarı konusunda üzüldüm. Kayseri’ye yaraşmadı yakışmadı. Göz boyama oldu. Geçen yıl OSB’deki tarım fuarı tıka basa doldu. Kayseri’ye de yakışır bir fuar oldu. Birliğimizi dirliğimizi koruyup OSB’deki gelişmeleri en iyi şekilde yakalamamız lazım. 15 Nisan’da TÜYAP’ın tertiplediği gurme fuarı var. Mobilya fuarı var. Mobilya fuarında yer kalmadı. 2020’de inşaat fuarı yapılacak. Yıl sonunda Kayseri Evleniyoruz Fuarı olacak. Bu fuarlar olduğunda 6 fuarı çok rahatlıkla yapabileceğiz. Kayseri’de söz sahibi kimler varsa artık kitap fuarı da OSB’deki fuar alanında olmalı. İtiş tıkış kakış olmamalı.”

Anahtar Kelimeler:
Organize SanayiTahir NursaçanKayseri Organize Sanayi
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