“KKTC’nin verdiği ruhsat alanlarında arama ve sondaj çalışmalarımız devam edecek”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “KKTC’nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de tuzakları tersine çevirdik. Sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı sonuna kadar savunacağız.” ifadelerini kullandı.