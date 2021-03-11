Koca: 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla geçen 1 yılı değerlendirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgının üzerinden 1 yıl geçti. COVID-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Beklediğimiz gibi bilim, virüse karşı üstünlük elde etti.

"130 milyon doz aşı için iki ayrı üretici ile anlaştık"

Aşı konusunu izninizle biraz açmak isiyorum. Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık. Siparişin ilk kısmını aralık sonunda teslim aldık. 130 milyon doz aşı için iki ayrı üretici ile anlaştık, 3 ayrı üretici ile de görüşüyoruz.

"5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak"

Bugün itibarıyla uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Yerli aşılarımızla ilgili gelişmeleri sizlere düzenli olarak bildirdim. 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşımızı kullanacağız.

"2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek"

Salgının tam 1 yıl süren saygıya layık sabrınızı daha uzun bir süre zorlamayacağını bilmenizi isterim. Yakınlarınızı kaybetme endişeniz hayatınızı yeniden düzenlemenin mutluluğuna bırakacak. Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek.

"50 milyonu sonbahardan önce aşılarsak virüs baskı olmaktan çıkacak"

Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Virüsün yayılım hızı düşecek. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

COVİD 19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı, toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı.

"Filyasyona başvurmasaydık ağır tablo ile karşı karşıya kalırdık"

Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu DSÖ'nün hastalığı pandemi olarak ilan etmesinden çok önce kuruldu. Bu takdire şayan bir olaydır. Türkiye 4 Şubat'ta kendi ürettiği tanı kitinin dağıtımına başladı. Kendi solunum cihazımızı üreterek hem kendi hastanelerimize hem de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırdık. Filyasyona hemen başvurmasaydık çok ağır tablo ile karşı karşıya kalırdık.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Milletim adına sizlere minnettar olduğumuzu ifade ediyorum.

"Aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor"

Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında örneğin 5'se 1'e inmiş buna yaklaşmış olacak. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız.

"Turuncu ve kırmızı iller tüm ülkeye karşı sorumlu"

Risk haritasında turuncu ve kırmızıyla gösterilen iller bütün ülkeye karşı sorumludur. Normal hayata yaklaşmamız salgının gerilemesine bağlı.