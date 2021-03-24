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Koca: 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı geldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech firmasından 700 bin dozdan fazla aşının Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:41
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Koca: 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı geldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi.

Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaBioNTech
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