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Koca: Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:31
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Koca: Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Covid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

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