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Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler" dedi.

02 Eylül 2021 Perşembe 21:28
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Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500 bine yakın aktif vakanın yüzde 81'nin tam aşılı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Bakan Koca, "Vefat edenlerin yüzde 10'u tam aşılı kişiler. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler" diye konuştu.

Sağlık Bakanı hastaneye yatışlara yönelik verdiği bilgide "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir" açıklamasında bulundu.

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