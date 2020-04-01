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Koca: Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs ile ilgili güncel durumu açıkladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:57
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Koca: Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63

TC Sağlık Bakanı Koca, "Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63" dedi.

Türkiye'de corona virüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 277 oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı da 15 bin 679'a yükseldi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Corona virüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini unutturdu. Çin'de başlayan olay bütün dünyayı etkilemiş durumda. Hiç kimse bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil bu sürdüregeldiğimiz hayat değil. Haberler artık eskiye benzemiyor. İnsanlık ortak düşmana karşı savaşıyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. 

Biz de hastalığın Türkiye'ye girmesini bu yolla geciktirdik. Temas mesafe ve izolasyon hayati öneme sahip üç kelime.

Mücadele en büyük silahımız izolasyon. Tıp temastan kaçın araya mesafe koy diyor. İzolasyon mücadelenin gerekli şartıdır. Hedefimiz en az can kaybıyla bu savaştan çıkmaktır. 

Bugün 14 bin 396 kişiye test yapıldı. 2 bin 148 kişinin daha corona virüse yakalandığını tespit ettik Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsFahrettin KocaTürkiye
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