Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.
25 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.