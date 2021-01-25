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Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
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Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.
 

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