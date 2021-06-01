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Koca: Hedef eylül ayında normalleşmek

Türkiye'de bugünden itibaren normalleşme adımları atılıyor. Vaka sayılarının düşmesi ve aşıyla sürecin hızlanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca "Hedef eylül ayında normal hayata geçmek" dedi. Maskesiz günler için ise toplumsal bağışıklığı işaret etti.

01 Haziran 2021 Salı 12:17
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Koca: Hedef eylül ayında normalleşmek

Koronavirüsle mücadelede yeni yol haritası belirlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmenin yeni yol haritasını açıkladı.

Artık gözler "Tam normalleşme ne zaman olacak?" sorusunun cevabında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedef eylül ayında normal hayata geçmek" dedi.

Aşı uygulaması hızlanıyor

Yaz aylarında aşı uygulamasının yaygınlaşacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Güçlendirilmiş bir uygulama bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir" diyen Koca, nüfusun en az yüzde 60'ı aşılandığında koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılacağını söyledi.

Maske zorunluluğu

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte maske zorunluluğu tartışmalarına da değinen Bakan Koca, maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret etti.

Bakan Koca maskelerin ancak açık havada, iki metre mesafe korunarak çıkarılabileceğini belirtti.

"Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz, önermiyoruz. Ama toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir. Şu an maskelere paydos yok"

"Haziran sonuna kadar 20 yaşa kadar inebiliriz"

Haziran ayında 30 milyon doz gelecek BioNTech aşılarının bir kısmı Türkiye'ye ulaştı. 12 milyon doz aşı için de izin çıktı.

Aşıların, gelecek hafta sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Yaygın aşılamada hedef ise aşıların geliş hızına göre Haziran ve Temmuz ayları olacak.

Aşılamada hedefin 20 yaş olduğuna işaret eden Bakan Koca, "Eğer 30 milyon aşımız gelirse Uğur Hoca'nın dediği şekilde takvim işlerse haziran ayı sonunda 20 yaşa kadar ineriz" dedi.

Yerli aşıda hedef eylül

Koca, şu an Faz-1 çalışması süren 3 yerli aşının olduğunu, Faz-2 aşamasına gelmek üzere olan 1 aşının da sonuçlarının değerlendirildiğini aktardı.

Faz-3 aşamasına geçen bir aşının olduğunu anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faz-3 için olması gereken doz üretimi tamamlandı. Stabilizasyon dediğimiz iki haftalık süresi var. Eğer stabilizasyonda sorun çıkmazsa iki hafta sonra Faz-3 safhasına başlamış olacağız. Asgari iki yerde üretimi erken dönemde başlatmak istiyoruz. Eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. Nazal aşı çalışılıyor, protein üretimi tamamlandı. Burada özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı. Hayvan çalışması da devam edecek. Hayvan çalışması yeni versiyonla yapılacağı için 1,5 aylık zaman dilimi var."

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsCoronavirüs
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