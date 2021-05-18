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Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Koca, Türkiye'nin 8-14 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı.

18 Mayıs 2021 Salı 19:13
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Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs'a karşılık gelen illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloda, haftalık vaka artışının en yüksek görüldüğü illerimiz İstanbul, Rize, Kocaeli, Ankara ve Erzincan oldu.

Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da vaka artış hızı düşerken, yine Akdeniz bölgesindeki illerimiz Antalya, Mersin ve Hatay'da da vaka artış hızının düştüğü görüldü.

EGE VE AKDENİZ'DE SEVİNDİREN GELİŞME

İzmir'in haftalık vaka artış hızı 93, 86 olurken, Aydın'ın 47, 36, Muğla'nın 72, 54, Manisa'nın ise 745,86 oldu.

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya'nın vaka artış hızı 61, 65 olarak kaydedilirken, Mersin 47, 04, Hatay ise 32, 54 vaka artışı ile vaka artış hızı düşen illerimiz arasında yer aldı.

Haritada dikkat çeken bir diğer detay ise ülke genelindeki vaka artış hızının düşmesi oldu.

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Koca
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