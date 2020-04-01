Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek, hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:48
1349 Okunma
Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek, hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, görüşmede koronavirüs salgınının hem dünyayı hem Türkiye’yi tehdit ettiğini anımsatarak, bu zor dönemde en büyük yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli" ifadelerini kullandı. 

Görüşmede hekimler de, koronavirüs hastalarıyla ilgili Bakan Koca’ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler, Bakan Koca'ya teşekkür etti. Görüşmede ayrıca  tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gerçekler acı 2020-04-01 10:46:23

1.ana akım medya maske sadece hastalar taksın dedi2. Hacılar ateşine bakılarak ulkenın her yanına dagıtıldı3.alınması gereken onlemler alınmadıSonuç; üç çocuk yapın boşuna demedi uzun adam, uyması gereken senaryoyu biliyordu... pis pis gülerek

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Devam etti yapması gerekenler 2020-04-01 10:47:43 @Gerçekler acı

Sonuçta oraya boşu boşuna konuşmamıştı, hizmet ettiği şeytanın dizlerinin dibinde takdir bekleyen bir çocuktan farksızdı yaşı kaç olursa olsun...

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 1 Nisan 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 1 Nisan 2020
Türkiye'de can kaybı 214'e yükseldi
Türkiye'de can kaybı 214'e yükseldi
TBMM doktorunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
TBMM doktorunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim