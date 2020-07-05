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Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

İşte son 3 günde vaka sayısının en çok arttığı iller

05 Temmuz 2020 Pazar 19:42
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Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 414 olurken, bin 148 yeni tanı konuldu.

Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 225'e yüksledi. Son 24 saatte bin 188 kişi iyileşti.

Bakan Koca, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." açıklamasında bulundu.

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