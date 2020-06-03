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Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Koca : "İkinci dalga beklemiyoruz"

03 Haziran 2020 Çarşamba 20:48
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Koca koronavirüste son durumu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca salgında, "ikinci dalga beklemiyoruz'' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi. Öte yandan bugün yapılan 52 bin 3005 testten 867'si pozitif çıkarken, bugün vefat eden 24 kişiyle birlikte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 609'a yükseldi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Bugüne kadar 4 bin 584 hastamızı kaybettik, tedbirler sadece şahsımızla ilgili değildir. Tedbirler her gün karşımıza çıkan vaka tablosuyla ilgilidir.

-İkinci dalga beklemiyoruz. Tehdit devam ediyor, tedbirlere uyulmalı. Normalleşme eski alışkanlıklarımıza dönmek değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

-AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

-(18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili karar) Düzenlemeyle ilgili önümüzdeki hafta bu konu gündeme gelmiş olur ve gelecek hafta bu belli olur.

KORONAVİRÜSTE TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 609'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 305 testten 867'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 24 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 609 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 130 bin 852'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 52 bin 305  test yapıldı, 867 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken, 931 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, toplam vaka sayısı 166 bin 422, toplam vefat sayısı 4 bin 609, toplam yoğun bakım hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 261, toplam iyileşen hasta sayısı 130 bin 852 oldu. 

'TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "1 ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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