Koca: Radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerdeki artışın neredeyse bütün ülkeye yayıldığını belirterek, ''Gidişatı durdurabilmek için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur'' dedi. Koronavirüs aşısına ilişkin de, ''Yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim'' açıklamasını yaptı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştı.

Fahrettin Koca, artan corona virüs vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gidişatı durdurabilmek için radikal tedbirlere başvurmalarının kaçılmaz olduğunu belirten Bakan Koca, ''İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır'' ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Hayatın kısa bir süre için sıkı tedbir altında olması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, umutla beklenen corona virüs aşısına ilişkin ''16 yerli aşıda biri klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim'' ifadelerini kullandı.