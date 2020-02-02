Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...

Koca: "Türkiye'de yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır"

Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır."

02 Şubat 2020 Pazar 17:12
Koca: "Türkiye'de yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır"

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.

Bakan Koca, Koronavirüs salgını hakkında, "Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz" ifadesini kullandı.

"Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullanan Koca, "Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KocaTürkiyeKoronavirüsTanıVaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız
Çavuşoğlu: Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 2 Şubat 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 2 Şubat 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim